Лобода впервые подтвердила слухи о своей беременности

Поклонники певицы уверены, что отец будущего ребёнка - солист группы Rammstein.
Скандальная артистка, которая не перестает гастролировать на территории РФ, впервые подтвердила свою беременность, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Главком.
По слухам, отцом ее будущего ребенка станет солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По сообщениям инсайдеров, артистка тайно встречается с Тиллем Линдеманном уже полтора года. Впервые солист культового коллектива и украинская певица появились вместе на фестивале «Жара», который прошел в Баку в июле прошлого года. Тилль весь вечер не отходил и нежно обнимал Лободу, совершенно не стесняясь журналистов.
Стоит отметить, что певица на протяжении года никак не комментировала свои отношения с Тиллем и больше не появлялась с ним на публике.
Но, рано или поздно, все тайное становится явным. Несмотря на то, что Лобода постоянно мелькает на телеэкранах и гастролирует, ей мастерски удавалось скрывать свою беременность.
И вот, наконец-то певица открыто заявила о том, что ждет малыша во время церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая состоялась 10 марта.
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«Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать новый альбом, сделать новое грандиозное шоу и чтобы приготовиться к самому важному событию для каждой женщины - к рождению малыша. Уже в июне снова в строю, снова на концертах», - заявила артистка со сцены...