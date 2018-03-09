| | Химики ищут яд в цветах на могиле жены Сергея Скрипаля - Русская планета
Социум

Химики ищут яд в цветах на могиле жены Сергея Скрипаля - Русская планета

Химики изучают цветы, которые экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил на могиле свое супруги незадолго до смерти. Следствие не исключает, что букет содержал следы отравляющего вещества и был прислан на дом. Скрипаль вместе с дочерью посетил могилу жены на несколько часов до того, как его обнаружили без сознания. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на британское издание Mail on Sunday, обычно экс-сотрудник ГРУ приносил на могилу искусственные цветы. Именно наличие букета живых цветов заставило следствие присмотреться к этой версии. Если привезенный на дом букет был отравлен, то токсин остался на мебели и затем перешел на кожу человека. Таким образом мог отравиться сотрудник полиции Ник Бэйли. Ранее стало известно, что Британия намерена рассмотреть это дело в НАТО...

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