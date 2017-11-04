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Социум

Председателю Китая разрешили править бессрочно - Русская планета

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили внесение в Конституцию поправок, которые предполагают бессрочное пребывание у власти председателя и вице-председателя КНР. В главном документе страны изменят пункт, где говорится, что «период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд». Выражение об ограничении двумя сроками будет удалено. Это означает, что председатель Китая сможет избираться бесконечное количество раз каждые пять лет, передает «РИА Новости». Ежегодная сессия депутатов ВСНП проходит в Китае с 5 по 20 марта. Чиновники также проголосовали за внесение поправок в более чем 20 статей Конституции...

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