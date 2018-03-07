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Социум

В Британии разработают аналог Закона Магнитского - Русская планета

Власти Великобритании разработают аналог «Закона Магнитского» против российских чиновников, которые окажутся замешанными в коррупции и нарушении прав человека. Как сообщает «Газета.ru», о новых санкциях уже договорились глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд. Ограничения будут включать заморозку активов россиян и невыдачу виз. Разработка закона началась после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое власти Великобритании связывают с Москвой. Ранее Борис Джонсон заявил, что при обнаружении «российского следа» в деле об убийстве экс-сотрудника ГРУ правительство Британии «даст ответ»...

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