В Британии разработают аналог Закона Магнитского - Русская планета

Власти Великобритании разработают аналог «Закона Магнитского» против российских чиновников, которые окажутся замешанными в коррупции и нарушении прав человека. Как сообщает «Газета.ru», о новых санкциях уже договорились глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд. Ограничения будут включать заморозку активов россиян и невыдачу виз. Разработка закона началась после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое власти Великобритании связывают с Москвой. Ранее Борис Джонсон заявил, что при обнаружении «российского следа» в деле об убийстве экс-сотрудника ГРУ правительство Британии «даст ответ»...