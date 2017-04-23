| | Глава Беларуськалия констатировал смерть двоих рабочих в шахте - Русская планета
Социум

Глава Беларуськалия констатировал смерть двоих рабочих в шахте - Русская планета

Двое рабочих, которые оказались под завалами в шахте «Беларуськалий», погибли, сообщил генеральный директор предприятия Иван Головалый. 9 марта в шахте на горном участке №10 3-го рудоуправления произошел выброс соли и газа. В это время под землей находились двое рабочих 1973 и 1985 годов рождения. «К сожалению, чуда не произошло. Ребята погибли», - сказал Головалый. Тела мужчин были обнаружены под завалами. По факту нарушения правил безопасности Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, передает «РИА Новости»...

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