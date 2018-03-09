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Социум

Следы отравляющего вещества нашли в ресторане в Солсбери - Русская планета

Следы вещества, которым отравили бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь, нашли в ресторане Zizzi в Солсбери, где они обедали. Другие посетители заведения не пострадали, передает Lenta.ru. В настоящее время ресторан окружен защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри помещения. Zizzi – одно из пяти мест в Солсбери, которое изучают криминалисты. Они также исследуют скамейку, на которой обнаружили погибших, дом экс-разведчика, паб The Bishop's Mill, а также кладбище, где похоронены жена и сын шпиона. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь нашли в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. По данным СМИ, всего от отравления пострадал 21 человек...

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