В Японии почтили память погибших при аварии на АЭС Фукусима-1 - Русская планета

В Японии почтили память жертв землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года. Минуту молчания объявили в 14:46 по местному времени (08:46 мск), передает RT. 7 лет назад в стране произошло землетрясения магнитудой 9 баллов. В результате подземных толчков образовалась цунами, после чего последовало затопление четырех из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» и нарушение в работе системы охлаждения реактора. Число погибших превысило 18 тыс. человек. Ранее стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) исследуют морскую воду и осадочные отложения в окрестностях аварийной АЭС...