| | Британия готовится бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля - Русская планета
Социум

Британия готовится бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля - Русская планета

Британские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотировать ЧМ-2018 в России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое решение могут поддержать политики в Польше, Австралии и Японии. Сложившуюся ситуацию прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, Великобритания стала вести себя подозрительно с 2010 года, когда ФИФА выбрала Россию для проведения ЧМ-2018, передают «Известия». «Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 — получили всего два голоса и очень обиделись. Сразу же начались какие-то странные вещи», — сказал Колосков. Он считает, что таким образом Англия пытается «отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей». 6 марта глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что если в деле Скрипаля «окажется российский след», то Британия вряд ли примет участие в соревнованиях по футболу...

Еще по теме

В Британии разработают аналог Закона Магнитского - Русская планета

В Британии разработают аналог Закона Магнитского - Русская планета

Сегодня, 10:56
Читать
Times: Британия призывает бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного шпиона

Times: Британия призывает бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного шпиона

Вчера, 19:05
Читать
Дело Сергея Скрипаля могут засекретить - Русская планета

Дело Сергея Скрипаля могут засекретить - Русская планета

9-03-2018, 19:26
Читать
Отравление бывшего разведчика ГРУ: власти Британии сделали громкое заявлени ...

Отравление бывшего разведчика ГРУ: власти Британии сделали громкое заявлени ...

7-03-2018, 23:11
Читать
Власти Британии пригрозили России из-за отравления советского разведчика в ...

Власти Британии пригрозили России из-за отравления советского разведчика в ...

6-03-2018, 19:19
Читать
ЧМ по футболу 2018: Британия собирается бойкотировать

ЧМ по футболу 2018: Британия собирается бойкотировать "мундиаль" в России

3-10-2016, 20:09
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail