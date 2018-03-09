Британия готовится бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля - Русская планета

Британские власти обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотировать ЧМ-2018 в России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое решение могут поддержать политики в Польше, Австралии и Японии. Сложившуюся ситуацию прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, Великобритания стала вести себя подозрительно с 2010 года, когда ФИФА выбрала Россию для проведения ЧМ-2018, передают «Известия». «Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 — получили всего два голоса и очень обиделись. Сразу же начались какие-то странные вещи», — сказал Колосков. Он считает, что таким образом Англия пытается «отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей». 6 марта глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что если в деле Скрипаля «окажется российский след», то Британия вряд ли примет участие в соревнованиях по футболу...