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События

Масштабная авария на Днепропетровщине: число жертв возросло

Масштабная авария на Днепропетровщине: число жертв возросло
Ранее было известно о трех погибших и трех пострадавших.

Число жертв смертельного ДТП в Днепропетровской области возросло до четырех. Об этом сообщает ГСЧС, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21124" и три пассажира, из них один ребенок. Пострадавших водителя автомобиля "Мерседес-бенц-Трак" 1983 года рождения и двух пассажиров мужского пола доставили каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются", – рассказали спасатели...

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