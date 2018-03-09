В Одессе Toyota насмерть сбила двух пешеходов

Автомобиль также протаранил столб.
Сегодня около двух часов ночи в Одессе на улице Балковская водитель легкового автомобиля насмерть сбил двоих пешеходов, а после врезался бетонный столб. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
По данным патрульной полиции Одессы, автомобиль "Toyota Camry" сбил мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть.
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Отмечено, что после наезда на пешеходов машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Из-за удара водителя выкинуло из салона автомобиля: с многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.
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