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События

В Одессе Toyota насмерть сбила двух пешеходов

В Одессе Toyota насмерть сбила двух пешеходов
Автомобиль также протаранил столб.

Сегодня около двух часов ночи в Одессе на улице Балковская водитель легкового автомобиля насмерть сбил двоих пешеходов, а после врезался бетонный столб. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

По данным патрульной полиции Одессы, автомобиль "Toyota Camry" сбил мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть.

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Отмечено, что после наезда на пешеходов машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Из-за удара водителя выкинуло из салона автомобиля: с многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.

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