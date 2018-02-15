| | ДТП в Киеве: Kia «приземлилась» на крышу Lexus
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ДТП в Киеве: Kia «приземлилась» на крышу Lexus

ДТП в Киеве: Kia «приземлилась» на крышу Lexus
Водитель проигнорировал предупреждающие знаки.

Вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
По предварительным данным, Lexus, в котором находились мужчина и женщина, двигался в сторону Вышгорода. Навстречу ему ехал Kia: кроме 20-летнего водителя в машине находилось еще трое пассажиров. Как говорят очевидцы, молодой парень по какой-то причине не отреагировал на установленные ограничительные знаки, не справился с управлением, заехал на кучу песка и в итоге "приземлился" прямо на капот и крышу Lexus.

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Свидетели говорят, что проезжающие мимо водители помогали паре из Lexus выбраться из покореженного авто и своими силами сбросили Kia на землю. К счастью, мужчина и женщина не пострадали, они, к слову, были пристегнуты. А вот в Kia, по предварительным данным, помощь понадобилась двоим людям. Сильные повреждения получили обе машины. С обстоятельствами и причинами аварии разбираются правоохранители.

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