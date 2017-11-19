В Киеве Lada сбила женщину на пешеходном переходе

В Киеве на улице Щербаковская, 47, автомобиль Lada сбил женщину на пешеходном переходе, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Информатор.
По предварительной информации, в первом ряду остановился автобус, чтобы пропустить пешеходов, а водитель автомобиля Lada, решил, что тот просто стоит, - сообщает Киев оперативный на странице в Facebook.
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Когда водитель авто в момент увидел женщину - начал тормозить, однако не успел и наехал на нее.
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