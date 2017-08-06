| | В Полтаве произошел взрыв: есть погибший
События

В Полтаве произошел взрыв: есть погибший

В Полтаве произошел взрыв: есть погибший
По некоторым данным, это могло быть самоубийство.

В Полтаве погиб мужчина. Об этом сообщает областная полиция, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером на одной из улиц в Киевском районе города.

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"Сотрудники полиции предварительно установили, что рядом с собственным двором от взрыва неизвестного предмета погиб 31-летний полтавчанин. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали правоохранители...

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