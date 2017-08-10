| | В Киеве неизвестные разгромили киоски и украли два МАФа
События

В Киеве неизвестные разгромили киоски и украли два МАФа

В Киеве неизвестные разгромили киоски и украли два МАФа
Неизвестные были в масках и приехали на авто без номеров.

В ночь на воскресенье, 11 марта, в Киеве на Контрактовой площади титушки разбили киоски и кафе. Всего участие в погроме приняли 30 человек в масках и на автомобилях без номеров. Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24 Канал.

В сообщении отмечается, что 2 киоска вообще исчезли со своего места на площади. Также отмечается, что разбитые МАФы были официально установлены работниками "Киевблагоустройство".

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"Срывали сигнализацию, ели товар и воровали, что могли. Полиция приехала, посмотрела и уехала, служба охраны тоже отказалась работать, поскольку у них есть пункт в договоре, что массовки они не трогают", – говорится в заметке сообщества...

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