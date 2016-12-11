На Днепропетровщине столкнулись грузовик и легковушка: много жертв

В Днепропетровской области авария унесла жизни трех человек. Об этом сообщает ГСЧС, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
По данным ведомства, авария произошла утром 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав.
"В результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и три пострадали – их доставили в больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.
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Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами...