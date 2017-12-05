ХАДИ-7: в сети показали одно из первых гоночных авто из Харькова

Лаборатория спортивных автомобилей Харьковского автодорожного института (ЛСА ХАДИ) создавала рекордные модели, в том числе и реактивные! Одним из самых успешных гоночных авто из Харькова стал ХАДИ-7.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на topgir.com.ua.
Украинский спорткар создали в 1966 году под руководством конструктора Владимира Никитина. ХАДИ-7 получился очень обтекаемым, буквально распластанным по земле. В конструкции широко использовали дюраль, поэтому пятиметровая машина весила всего 800 кг.
Главная особенность ХАДИ-7 пряталась под капотом. Украинский болид оснастили газотурбинным двигателем ГТД-350 от вертолета Ми-2. Его 400 л. с. превратили легкий автомобиль в настоящую ракету!
Уже на первых испытаниях на Чугуевском шоссе ХАДИ-7 развил 320 км/ч. Для сравнения самый быстрый суперкар Ferrari тех лет достигал 280 км/ч. Разработчики считали, что болид сможет побить барьер в 400 км/ч. Но проверить украинский Бугатти было негде: в СССР не нашлось трассы подходящей длины, а за границу ХАДИ-7, естественно, не выпустили.
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В итоге было решено вывезти украинский спорткар на засохшее соляное озеро Баскунчак (Астраханская область России). Там он установил всесоюзные рекорды скорости: 101 км/ч на дистанции 500 м с места и 160,6 км/ч – на 1 км с места. В 1967 году ХАДИ-7 вернулся на Баскунчак и улучшил достижение на 500 м – 112,8 км/ч.
За рекорды коллектив ЛСА ХАДИ получил ряд наград, в том числе и Республиканскую премию УССР. Эти достижения считались крутыми даже по международным меркам, поэтому после короткого показа на московской ВДНХ ХАДИ-7 отправили в заграничное турне. За четыре года автомобиль побывал в США, Канаде, Италии, Чехословакии и на Кубе...