Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилей

Глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко заявил, что предоставление льгот отдельной категории населения противоречит Конституции Украины. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на auto.24tv.ua.
В случае, если государство предоставит владельцам автомобилей на иностранных номерах льготы по растаможке автомобилей, это будет незаконно. Об этом заявил глава Ассоциации авто импортеров ВААИД Олег Назаренко в интервью «Обозревателю».
"Я категорический противник любого упрощения только для" евроблях ". Есть Конституция, за ней все люди равны", - подчеркнул эксперт.
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По мнению Назаренко, уменьшить или отменить налоги на импорт автомобилей необходимо для всех украинцев...