| | Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилей
Авто

Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилей

Льгот не будет: эксперт рассказал, что ждет владельцев евро-автомобилей
Нельзя в угоду кому-то нарушать Конституцию, считает эксперт.

Глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко заявил, что предоставление льгот отдельной категории населения противоречит Конституции Украины. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на auto.24tv.ua.

В случае, если государство предоставит владельцам автомобилей на иностранных номерах льготы по растаможке автомобилей, это будет незаконно. Об этом заявил глава Ассоциации авто импортеров ВААИД Олег Назаренко в интервью «Обозревателю».

"Я категорический противник любого упрощения только для" евроблях ". Есть Конституция, за ней все люди равны", - подчеркнул эксперт.

Читайте также: Эксперт рассказал, что ждет конфискованные автомобили с иностранными номерами

По мнению Назаренко, уменьшить или отменить налоги на импорт автомобилей необходимо для всех украинцев...

Еще по теме

Автомобили на еврономерах: как на украинцах наживаются посредники

Автомобили на еврономерах: как на украинцах наживаются посредники

5-03-2018, 20:15
Читать
Эксперт рассказал, что ждет конфискованные автомобили с иностранными номера ...

Эксперт рассказал, что ждет конфискованные автомобили с иностранными номера ...

3-08-2017, 11:01
Читать
Эксперт рассказал, будут ли забирать у украинцев машины с литовскими номера ...

Эксперт рассказал, будут ли забирать у украинцев машины с литовскими номера ...

11-06-2017, 02:41
Читать
Стало известно, как украинские водители наполняют бюджет России

Стало известно, как украинские водители наполняют бюджет России

10-06-2017, 13:10
Читать
Эксперты дали прогноз развития авторынка Украины в 2017 году

Эксперты дали прогноз развития авторынка Украины в 2017 году

9-01-2017, 19:18
Читать
В Украину запретили завозить автомобили старше пяти лет

В Украину запретили завозить автомобили старше пяти лет

14-01-2016, 14:44
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail