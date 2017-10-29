| | Полувековой ржавый автомобиль оценили в целое состояние
Авто

Полувековой ржавый автомобиль оценили в целое состояние

Полувековой ржавый автомобиль оценили в целое состояние
Покупатель не сможет управлять этим Porsche.

На американский аукцион раритетных машин Gooding & Company выставлена старый проржавевший автомобиль 1957 года выпуска. За него рассчитывают выручить по меньшей мере 700 тысяч долларов.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на avtoblog.ua.

Уникальность Porsche Carrera Coupe как раз и состоит в ужасном внешнем виде машины, поскольку автомобили этого класса редко доводят до такого плачевного состояния.

Как сообщает The Daily Record, автомобиль был забыт в гараже еще в начале 1970-х годов — после того, как у него вышли из строя тормоза. С тех пор на нем больше ни разу не ездили и ни разу его не ремонтировали.

Читайте также: Девушка тратит целое состояние, чтобы выглядеть как кукла. Фото

Однако, организаторы аукциона считают, что машина сможет стать жемчужиной чей-то коллекции — из числа истинных ценителей редкостей...

Еще по теме

Porsche 944 S2 Coupe 1990 продадут с аукциона за 30 000 долларов

Porsche 944 S2 Coupe 1990 продадут с аукциона за 30 000 долларов

29-10-2017, 22:36
Читать
Раритетный Porsche 911 Carrera RSR продан за 2,25 млн долларов

Раритетный Porsche 911 Carrera RSR продан за 2,25 млн долларов

30-05-2017, 16:56
Читать
Porsche 911 Speedster 1989 года оценили в 207 000 долларов

Porsche 911 Speedster 1989 года оценили в 207 000 долларов

18-04-2017, 14:37
Читать
На аукционе продается уникальная модель Porsche 911 Carrera 1988 года

На аукционе продается уникальная модель Porsche 911 Carrera 1988 года

16-03-2017, 12:43
Читать
Porsche 959 на аукционе

Porsche 959 на аукционе "уйдет" за 1,3 миллиона долларов

9-08-2016, 21:30
Читать
Редкий суперкар Porsche Carrera GT продадут с аукциона

Редкий суперкар Porsche Carrera GT продадут с аукциона

20-07-2016, 14:48
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail