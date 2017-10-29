Полувековой ржавый автомобиль оценили в целое состояние

На американский аукцион раритетных машин Gooding & Company выставлена старый проржавевший автомобиль 1957 года выпуска. За него рассчитывают выручить по меньшей мере 700 тысяч долларов.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на avtoblog.ua.
Уникальность Porsche Carrera Coupe как раз и состоит в ужасном внешнем виде машины, поскольку автомобили этого класса редко доводят до такого плачевного состояния.
Как сообщает The Daily Record, автомобиль был забыт в гараже еще в начале 1970-х годов — после того, как у него вышли из строя тормоза. С тех пор на нем больше ни разу не ездили и ни разу его не ремонтировали.
Читайте также: Девушка тратит целое состояние, чтобы выглядеть как кукла. Фото
Однако, организаторы аукциона считают, что машина сможет стать жемчужиной чей-то коллекции — из числа истинных ценителей редкостей...