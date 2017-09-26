В Берлине подожгли турецкую мечеть и культурный центр

Неизвестные подожгли здание мечети и турецкого культурного центра в районе Райниккендорф на севере Берлина, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Информатор.
По данным местных СМИ, трое молодых людей подожгли здание 02:00 по местному времени, после чего сбежали. В тушении огня принимали участие 60 пожарных. Главное помещение мечети полностью выгорело, никто не пострадал.
Читайте также: В Германии мужчина выиграл в лотерею огромную сумму
“Большинство помещений нашей мечети теперь непригодны для использования”, – сообщается на странице религиозного учреждения в Facebook...