| | В Берлине подожгли турецкую мечеть и культурный центр
События

В Берлине подожгли турецкую мечеть и культурный центр

В Берлине подожгли турецкую мечеть и культурный центр
В пожаре никто не пострадал.

Неизвестные подожгли здание мечети и турецкого культурного центра в районе Райниккендорф на севере Берлина, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Информатор.
По данным местных СМИ, трое молодых людей подожгли здание 02:00 по местному времени, после чего сбежали. В тушении огня принимали участие 60 пожарных. Главное помещение мечети полностью выгорело, никто не пострадал.

Читайте также: В Германии мужчина выиграл в лотерею огромную сумму

“Большинство помещений нашей мечети теперь непригодны для использования”, – сообщается на странице религиозного учреждения в Facebook...

Еще по теме

В Швеции неизвестные подожгли мечеть

В Швеции неизвестные подожгли мечеть

26-09-2017, 13:25
Читать
В Швеции подожгли крупнейшую мечеть шиитов

В Швеции подожгли крупнейшую мечеть шиитов

1-05-2017, 17:05
Читать
В Вене подожгли лагерь для беженцев - Русская планета

В Вене подожгли лагерь для беженцев - Русская планета

27-11-2016, 20:01
Читать
Неизвестные подожгли арабскую школу в Швеции

Неизвестные подожгли арабскую школу в Швеции

10-04-2016, 11:14
Читать
В Швеции сожгли центр приема беженцев

В Швеции сожгли центр приема беженцев

20-10-2015, 15:32
Читать
Неизвестные подожгли приют для беженцев в Германии

Неизвестные подожгли приют для беженцев в Германии

5-10-2015, 02:06
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail