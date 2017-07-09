В Германии мужчина выиграл в лотерею огромную сумму

Ему удалось угадать пять основных чисел и еще два дополнительных Житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42, 67 млн евро. Об этом сообщает Spiegel, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.
Отмечается, что ему удалось угадать пять основных чисел и еще два дополнительных. Победитель сделал ставку на выигрышные номера 15, 23, 28, 33 и 36, а также на 4 и 7.
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Добавим, что самый крупный джекпот, который удалось сорвать в немецкой лотереи, составил 90 млн евро...