| | В Германии мужчина выиграл в лотерею огромную сумму
События

В Германии мужчина выиграл в лотерею огромную сумму

В Германии мужчина выиграл в лотерею огромную сумму
Выигрыш составил более 42 миллионов евро.

Ему удалось угадать пять основных чисел и еще два дополнительных Житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42, 67 млн евро. Об этом сообщает Spiegel, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.
Отмечается, что ему удалось угадать пять основных чисел и еще два дополнительных. Победитель сделал ставку на выигрышные номера 15, 23, 28, 33 и 36, а также на 4 и 7.

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Добавим, что самый крупный джекпот, который удалось сорвать в немецкой лотереи, составил 90 млн евро...

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