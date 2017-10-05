В Британии готовят новые жесткие санкции против России

В отношении чиновников из России, которые причастны к коррупции и нарушению прав человека, Великобритания введет новый жесткий санкционный режим, аналогичный с уже принятыми США и Канадой мерами. Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что об этом уже договорились министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МВД Великобритании Эмбер Радд. Они сошлись во мнении, что Великобритания разработает свою версию принятого в США "закона Магнитского".
Подчеркивается, что эти меры начали разрабатываться еще до того, как был отравлен экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Как говорят представители Консервативной партии, законопроект находится в Палате общин. Министры дали согласие на внедрение аналога "акта Магнитского", но они при этом заявили, что правительство сопротивляется внесению в него "ключевых" элементов, которые сделают данный закон по-настоящему действенным.
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В Британии о новых санкциях стали говорить после того, как экс-премьер-министр Дэвид Кэмерон в декабре посетовал, что "мы не ввели "акт Магнитского", следуя аналогичным шагам США, Канады и нескольких стран ЕС...