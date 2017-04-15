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События

В России окончательно определились, кто представит страну на Евровидении

В России окончательно определились, кто представит страну на Евровидении
Имя российского представителя на конкурсе назвали в эфире первого канала.

На песенном конкурсе "Евровидение-2018" Российскую Федерацию будет представлять певица Юлия Самойлова. Об этом объявили в эфире российского Первого канала, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Обозреватель.

"Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять "Евровидение". Девушка с характером и песня со стержнем", - заявили в России.

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Бороться за победу артистка будет с песней "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"). Авторы песни — те же, что и у Полины Гагариной и ее баллады "A million voices", которая принесла России второе место на "Евровидении" в 2015 году. Это - Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн...

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