В России окончательно определились, кто представит страну на Евровидении

Имя российского представителя на конкурсе назвали в эфире первого канала.
На песенном конкурсе "Евровидение-2018" Российскую Федерацию будет представлять певица Юлия Самойлова. Об этом объявили в эфире российского Первого канала, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Обозреватель.
"Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять "Евровидение". Девушка с характером и песня со стержнем", - заявили в России.
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Бороться за победу артистка будет с песней "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"). Авторы песни — те же, что и у Полины Гагариной и ее баллады "A million voices", которая принесла России второе место на "Евровидении" в 2015 году. Это - Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн...