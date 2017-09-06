Убожество электроснабжения Анисимовки возмутило прокуратуру

Отдельные опоры ЛЭП в районе домов №№ 65, 65А, 65Б находятся в неудовлетворительном состоянии, а также под наклоном, превышающим допустимое значение. На некоторых участках воздушных линий электропередачи вдоль дороги, ведущей к домам, имеется провисание и истончение проводов, что является нарушением.Ответственное лицо оштрафовано.Кроме этого, в целях устранения выявленных нарушений закона директору энергетической компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, произведена замена столбов линий электропередач.Михаил Грач...