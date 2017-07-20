| | Экспорт мороженого из Приморья в КНР снизился на 70% из-за подделок и роста курса юаня
Экономика

Экспорт мороженого из Приморья в КНР снизился на 70% из-за подделок и роста курса юаня

Еще по теме

Украинские предприятия готовы начать экспорт мороженого в ЕС

Украинские предприятия готовы начать экспорт мороженого в ЕС

20-07-2017, 21:15
Читать
Глава ЦБ Китая уверен в стабильности курса юаня в 2017 году

Глава ЦБ Китая уверен в стабильности курса юаня в 2017 году

10-03-2017, 08:34
Читать
Курс юаня упал до нового рекордного минимума

Курс юаня упал до нового рекордного минимума

31-12-2015, 12:05
Читать
Украинский бизнес ожидает роста курса доллара через год до 26 гривен

Украинский бизнес ожидает роста курса доллара через год до 26 гривен

20-10-2015, 12:07
Читать
Экспорт Китая в Россию в сентябре сократился на треть

Экспорт Китая в Россию в сентябре сократился на треть

20-10-2015, 11:59
Читать
Китайскую валюту ослабили до рекордного минимума

Китайскую валюту ослабили до рекордного минимума

17-08-2015, 10:42
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail