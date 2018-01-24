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Наука

HTC U12 превзойдет даже Samsung Galaxy S9

Производители уверяют, что смартфон HTC U12 получит самое передовое техническое оснащение и превзойдет Samsung Galaxy S9 и иные флагманы.
HTC U12 превзойдет даже Samsung Galaxy S9

В апреле 2018 года появится официальный анонс на флагманский смартфон HTC U12, которому предписывают множество невероятных характеристик. Ожидается, что гаджет получит безрамочный экран, лучший процессор, двойную камеру, корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. А сегодня сотрудник компании сделал довольно интригующее заявление.
Глава совета директоров HTC Шер Вонг в своем Instagram заявила, что смартфон HTC U12 сможет полностью переменить всю индустрию. И сделает он это благодаря встроенному модему 5G, что позволит устройству подключаться к сетям 5-го поколения в тех регионах мира, где они вскоре будут запущены. Такое заявление является прямым указанием на то, что HTC U12 будет первым в мире коммерческим мобильным телефоном, способным подключаться к сетям 5G, которые планируют запустить некоторые операторы США в конце 2018 года.
Она уверена, что новый мобильный интернет благодаря особым техническим характеристикам кардинально изменит способ обращения со смартфонами, а сценарий использования сети будет совсем другим. 5G даст возможность уменьшить потребность в высокой вычислительной мощности устройств, ведь необходимые сведения можно будет добыть из «облака»...

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