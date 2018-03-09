| | Больше Face ID: Apple анонсировали новые устройства с защитной функцией
Наука

Больше Face ID: Apple анонсировали новые устройства с защитной функцией

Больше Face ID: Apple анонсировали новые устройства с защитной функцией
Пользователи ждут планшеты с такой функцией.

Согласно инсайдерам компании Finisar, которая выступает поставщиком датчиков VCSEL, Apple готовит серию устройств с Face ID. Ожидаются новые гаджеты во второй половине 2018 года.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на grifonsoft.

Финансовый отчет показывает, что Finisar будет наращивать производство VCSEL. Аналитики, сопоставив другие инсайдерские данные, пришли к выводу, что заказчиком датчиков может быть Apple. Ожидается, что американцы представят 3 новых гаджета, и, судя по всему, все они могут получить Face ID.

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Эксперты ожидают планшет Apple с функцией распознавания лица. Скорее всего, его презентуют в рамках мероприятия WWDC 2018 в начале июня...

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