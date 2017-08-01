Еще ближе, еще полнее: виртуальная реальность теперь включает и звуки

Компания Bose объявила о разработке очков дополненной реальности с акцентом на звук. Это позволяет добавить «звуковой слой информации и опыта» в реальный мир.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Технот.
В компании намерены создать аудиоплатформу дополненной реальности для разработчиков. А новые смарт-очки, по словам представителей компании — это будущее мобильного звука. Очки имеют встроенные наушники, а в перспективе элементы платформы могут «быть встроена в наушники, очки, шлемы и многое другое».
Очки получат датчики для отслеживания движений головы. Это позволит управлять девайсом. Также обещают сопряжение со смартфоном на базе Android или iOS, и GPS-треккером. К сожалению, никаких технических спецификаций не сообщается. Зато заявлено, что новинка может стать своего рода посредником для перевода речи (как Google Buds) или виртуальным гидом. То есть очевидно наличие системы распознавания вроде Google Lens.
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Кроме этого, обещано, что новая аудиоплатформа будет открытой для всех желающих.
Пока не сообщается, когда гаджет появится. Также неизвестна цена и другие данные о новом гаджете...