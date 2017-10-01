| | Умное приложение Microsoft научили налаживать бизнес-контакты
Наука

Умное приложение Microsoft научили налаживать бизнес-контакты

Умное приложение Microsoft научили налаживать бизнес-контакты
В приложении используется искусственный интеллект.

Умное приложение Microsoft Pix представило функцию Business Card, благодаря которой пользователи могут управлять своими контактами, включая сервис LinkedIn.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на cryptellect.net.

Работает программа только на устройствах на iOS. Приложение позволяет делать красивые профессиональные фотографии автоматически — при съемке программа делает сразу несколько кадров и сама выбирает 3 лучших. После этого искусственный интеллект объединяет эти фото, создавая идеальное фото, а все остальные удаляет.

Приложение само следит за всеми настройками, а также предлагает ручные фильтры, обработку и “живые фото”, причем необходимость создания такой фотографии искусственный интеллект также определяет сам.

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Теперь в программу добавили еще опцию — Business Card. Она работает с LinkedIn и позволяет управлять своими деловыми контактами. Приложение добавляет в список контактов информацию с бумажной визитки, на которую достаточно просто навести камеру смартфона. После этого Pix может сам связать на LinkedIn вас и владельца визитки...

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