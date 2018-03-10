| | Амбиции остаются: в Украине оценили перспективы возвращения Януковича
Политика

Амбиции остаются: в Украине оценили перспективы возвращения Януковича

понедельник, 12 марта 2018, 06:30
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Сбежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович надеется вернуться сюда в случае прихода его сторонников к власти.
Такое мнение высказал юрист, экс-замгенпрокурора Виталий Касько в интервью "Апострофу".
Отвечая на соответствующий вопрос, Касько сказал: "Если не у него, то у людей, которые стоят за ним, которые его поддерживают, такие амбиции остаются. А он, очевидно, понимает, что, если они придут к власти, то и его возвращение может стать реальностью".
При этом проведение пресс-конференции Януковича в России юрист назвал политическим шагом, отметив, что с юридической точки зрения вряд ли показания сбежавшего экс-президента помогут расследовать преступления на Майдане.
"Янукович и его соратники считают, что ему время от времени нужно появляться в эфире, используя, возможно, какие-то проблемы в экономической и политической ситуации в Украине для того, чтобы напоминать о себе, надеясь, что когда-нибудь он и его соратники вернутся к власти в Украине", - сказал экс-замгенпрокурора.
Больше читайте в интервью Виталия Касько "Апострофу" Янукович надеется вернуться в Украину, еще есть амбиции...

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