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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Амбиции остаются: в Украине оценили перспективы возвращения Януковича
В ЕС официально высказались об идее введения миротворцев на Донбасс
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Полпредство президента в ДФО проверило медобслуживание в Ванинском районе
Экономика
Овечья шерсть превратилась в «золотое руно» на мировом рынке
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События
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Отравление российского шпиона в Британии: экс-майор КГБ назвал следующие "мишени" Кремля
Заморозить конфликт не дадут: названа дата, когда Путин примет важное решение по Донбассу
В Нью-Йорке в реку рухнул вертолет: подробности и первое видео с места событий
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Киевские Ведомости
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| Ольге Бузовой грозит операция
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Ольге Бузовой грозит операция
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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