| | ВСУ открыли минометный огонь на южном участке фронта — СЦКК
Социум

ВСУ открыли минометный огонь на южном участке фронта — СЦКК

ВСУ открыли минометный огонь на южном участке фронта — СЦКК
архивДонецк, 12 мар — ДАН. Украинские войска сегодня ночью открыли огонь по селу Ленинское на юге Донбасса. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.«В 00:15 ВСУ открыли огонь с применением минометов по направлению села Ленинское», — отметил Якубов.По данным СЦКК, с позиций вражеских подразделений выпущено как минимум шесть мин калибра 120 мм.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные обстреляли насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водовода, в результате чего был поврежден трансформатор. Всего за минувшие сутки противник выпустил по территории ДНР десять мин большого калибра...

Еще по теме

Украинские силовики за сутки один раз нарушили режим тишины – СЦКК

Украинские силовики за сутки один раз нарушили режим тишины – СЦКК

Вчера, 10:15
Читать
Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР свыше 100 боеприпасов – СЦКК

Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР свыше 100 боеприпасов – СЦКК

9-01-2018, 15:15
Читать
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР свыше 500 боеприпасов – СЦКК

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР свыше 500 боеприпасов – СЦКК

21-12-2017, 09:55
Читать
? ВСУ обстреляли район ДФС фосфорными боеприпасами – СЦКК

? ВСУ обстреляли район ДФС фосфорными боеприпасами – СЦКК

8-12-2017, 21:05
Читать
Украинские силовики днем обстреляли Докучаевск, поврежден жилой дом – СЦКК

Украинские силовики днем обстреляли Докучаевск, поврежден жилой дом – СЦКК

24-11-2017, 16:40
Читать
ВСУ вечером нанесли удары по западной окраине Донецка — СЦКК

ВСУ вечером нанесли удары по западной окраине Донецка — СЦКК

17-11-2017, 04:35
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail