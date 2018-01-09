ВСУ открыли минометный огонь на южном участке фронта — СЦКК

архивДонецк, 12 мар — ДАН. Украинские войска сегодня ночью открыли огонь по селу Ленинское на юге Донбасса. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.«В 00:15 ВСУ открыли огонь с применением минометов по направлению села Ленинское», — отметил Якубов.По данным СЦКК, с позиций вражеских подразделений выпущено как минимум шесть мин калибра 120 мм.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее сегодня сообщалось, что украинские военные обстреляли насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водовода, в результате чего был поврежден трансформатор. Всего за минувшие сутки противник выпустил по территории ДНР десять мин большого калибра...