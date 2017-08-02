Долг населения за жилкомуслуги увеличился

В январе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,1%, или на 4,061 млрд грн по сравнению с декабрем до 32,904 млрд грн. Об этом сообщает Finance.ua.Долг по квартплате за январь увеличился на 80,5 млн грн до 3,110 млрд грн.Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1,805 млрд грн до 12,954 млрд грн.Долг за газоснабжение увеличился на 2,239 млрд грн до 14,687 млрд грн.Среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение к концу января зафиксирована в Киеве (2,940 млрд грн), Харьковской (2,180 млрд грн) и Днепропетровской (2,001 млрд грн) областях; за газоснабжение — в Харьковской (1,847 млрд грн), Днепропетровской (1,948 млрд грн) и Киевской (1,889 млрд грн) областях.Наибольшая задолженность по квартплате к концу января зафиксирована в Киеве (651,68 млн грн), Днепропетровской (623,98 млн грн) и Донецкой (315,4 млн грн) областях.В декабре 2017 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 6,3%, или на 1,715 млрд грн до 28,843 млрд гривен...