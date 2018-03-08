В Нью-Йорке в реку рухнул вертолет: подробности и первое видео с места событий

понедельник, 12 марта 2018, 07:38Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Нью-Йорке (США) вертолет, выполнявший частный рейс, упал в пролив Ист-Ривер около острова Рузвельт.Видео с места происшествия опубликовано в YouTube.Уже известно, что в вертолете находились шесть человек. При крушении погибли два пассажира. Еще три человека пострадали во время происшествия и на данный момент находятся в критическом состоянии в госпитале. Пилоту также удалось спастись и он находится в больнице, как и остальные выжившие участники катастрофы.По информации полиции, вертолет совершал рейс, организованный для проведения фотосъемки. Сообщается, что вертолет принадлежит местной туристической компании. Причина крушения пока не называется.Также опубликовано видео непосредственно с моментом крушения.@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69— JJ Magers (@JJmagers) 11 марта 2018 г.Как сообщал "Апостроф", на западе Ирана потерпел крушение частный турецкий пассажирский самолет...