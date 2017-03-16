Заморозить конфликт не дадут: названа дата, когда Путин примет важное решение по Донбассу

понедельник, 12 марта 2018, 05:27Поделитьсяпереглянути новину українськоюЛеонид Кравчук назвал дату, когда Владимир Путин может принять решение уйти с ДонбассаФото: Александр Гончаров (Апостроф)Президент России Владимир Путин вряд ли пойдет на новое обострение на Донбассе в ближайшее время, поскольку не захочет в очередной раз рисковать репутацией накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года.Такое мнение высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю"."До Чемпионата (ЧМ-2018 – ред.) Путин не будет начинать или расширять агрессивные действия. Это понятно: когда страна становится местом, куда съезжаются люди со всего мира, и она при этом ведет войну против другой страны, кто туда поедет?", - поясняет Кравчук.При этом он считает, что "после Чемпионата по футболу перед Путиным станет вопрос: надо как-то с этим заканчивать"."Украина не даст ему превратить Донбасс в замороженную точку. И мир не даст. Если так пойдет дальше, то санкции могут не просто расшириться, а приобрести более жесткий характер. Речь идет о финансовых санкциях. Например, запрет на участие России в международных расчетах посредством банковской международной системы", - объясняет Кравчук уровень угрозы для Кремля."Так или иначе перед Россией такой вопрос станет. Как его будет решать Путин – мне трудно предугадать. То, что он пугает мир какой-то ракетой, которая может вечно летать вокруг земли – у многих это уже вызывает иронию. Но ведь он пугает", - говорит экс-президент Украины, уточняя, что предугадать действия Кремля очень сложно.Читайте также материал "Апострофа" Путин готов к уступкам по Донбассу, но на жестких условиях: чего ждать после 18 марта...