Отравление российского шпиона в Британии: экс-майор КГБ назвал следующие "мишени" Кремля

понедельник, 12 марта 2018, 03:34Поделитьсяпереглянути новину українськоюБывший российский разведчик Борис Карпичков сказал, что, как и отравленный экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, пережил попытку покушения на свою жизнь - его так же пытались отравить. Карпичков выжил, но потерял в весе более 30 кг и полностью облысел. Среди потенциальных следующих жертв Кремля он назвал экс-офицера КГБ Юрия Швеца и экс-офицера ГРУ Владимира Резуна (литературный псевдоним Виктор Суворов).Об этом Карпичков сообщил в интервью британскому изданию Mirror.По его мнению, следующими жертвами российских спецслужб могут быть:Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МІ6, двойной агент времен холодной войны, который уехал из СССР в 1985 году в багажнике автомобиля.Билл Браудер, 53 года. В России он был заочно осужден за мошенничество. Браудер добился принятия в США и в других странах "акта Магнитского".Кристофер Стол, 53 года. Экс-офицер МІ6, частный расследователь. Вероятный автор "Досье Трампа", которое касается вмешательства РФ в американские выборы.Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. После почти 11 лет тюремного заключения был обменян и оказался в Великобритании.Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США в 1994 году. Является ключевым свидетелем в расследовании отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.Владимир Резун, 70 лет. Капитан ГРУ СССР, сбежал в Великобританию в 1978 году.Как сообщал "Апостроф", в деле об отравлении Сергея Скрипаля британская полиция обнаружила следы яда еще в одном месте...