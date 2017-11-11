Война Китая против загрязнения окружающей среды изменит мир

сегодня в 09:09Сорок лет головокружительного экономического роста превратили Китай в крупнейшего в мире углеродного излучателя. Но сейчас правительство пытается изменить это, не нанеся ущерб экономике, и пытается использовать свою «зеленую политику», чтобы стать лидером в технологических инновациях.Загрязнение воздуха в Китае настолько велико, что в 2015 году независимая исследовательская группа Berkeley Earth подсчитала, что оно спровоцировало 1,6 млн смертей в год в стране.Смог существенно тяжелее в северных промышленных провинциях, таких как Шаньси, и доминирующем регионе по добыче угля и изготовлению стали Хэбэй. Тамошние выбросы самые высокий в мире. Микрочастицы смога представляют наибольшую опасность для здоровья человека, поскольку непоправимо загрязняют легкие. Смог иногда простирается от Монголии до Желтого моря, а часто и до Южной Кореи.Лидеры конгресса заявили, что увеличат расходы на борьбу с загрязнением до $6,4 млрд (+ 19% по сравнению с предыдущим годом), которые будут потрачены на сокращение выбросов двуокиси серы и оксидов азота на 3%. По их словам, за 5 лет удалось сократить загрязнение воздуха в самых проблемных городах на 50%.Страна стала мировым эмитентом углекислого газа №1, поскольку она стремилась доминировать в мировом экспорте. Процесс, который начался несколько десятилетий назад, достиг максимального подъема со вступлением Китая в ВТО в 2001 году.Больше, чем TeslaВойна правительства против загрязнения воздуха четко сочетается с другой целью: доминирование в мировой электромобильной промышленности. Elsan Musk Tesla Inc. может быть самым известным именем, но Китай является мировым лидером по продажам EV с 2015 года и стремится к 20 млн годовых продаж к 2025 году.Для этого он субсидирует производителей и ужесточает регулирование рынка традиционных автомобилей, работающих на ископаемом топливе. В числе бенефициаров BYD Co. числится Уоррен Баффет. Концерн в 2017 году вырос на 67% и продал больше автомобилей, чем Tesla. Goldman Sachs Group Inc. имеет рейтинг покупки акций Geely Automobile Holdings Ltd.Границы чистой энергииВо всем мире цены на солнечные панели снижаются, что позволяет быстрее отказаться от углеродов благодаря огромным масштабам инвестиций в чистую энергию в Китае. Это больше, чем в два раза больше, чем в США. Две трети солнечных панелей производятся в Китае, по оценке BNEF, и это место для глобальных лидеров, включая JinkoSolar Holding Co. и Yingli Green Energy Holding Co.Но Китай не останавливается на достигнутом. Помимо ветра и солнечной энергии, он исследует такие экологически чистые энергетические технологии, как водород в качестве альтернативы углю.Следуйте за деньгамиТенденцию к чистой энергии готов поддержать весь мир. BNEF планирует, что глобальные инвестиции в новые мощности по производству электроэнергии превысят $10 трлн в период между 2017 и 2040 годами. Из этого следует, что около 72 % будут направляться на строительство возобновляемых источников энергии, которые равномерно распределятся между ветром и солнечной энергией.Усилия Китая по сокращению избыточного промышленного потенциала перекрываются необходимостью очистки окружающей среды. В совокупности эти усилия оказали значительное влияние на цены на сырьевых товарных рынках. Цены на уголь, сталь и алюминий взлетели в прошлом году, когда заводы закрылись. Под давлением новых правил по ограничению выбросов загрязняющих веществ цены на агрохимию также существенно выросли. С тех пор некоторые рынки несколько оправились, а некоторые - нет.Пять лет назад в Пекине прозвучала критика в адрес правительства, к которой подключились даже китайские государственные СМИ. В результате в 2017 году средняя суточная концентрация частиц PM2.5 в столице стала почти на треть ниже, чем в 2015 году.Ограничения не заканчиваются исключительно улучшением качества воздуха. Китай прекратил принимать судовые грузы с пластиковым и бумажным мусором из других стран, отвечая на озабоченность общественности проблемой загрязнения окружающей среды.Чиновники на всех правительственных уровнях работают над тем, чтобы привести свои слова в действие. В стране была создана специальная полиция, а ряд загрязняющих фабрик закрыли. Должностные лица послушно запретили уголь, что обрекло много районов на холод.Экономические реалииХотя смог был давно признан неизбежным побочным продуктом растущего богатства, пока нет ощущения, что зеленая политика подрывает экономику страны. Рост в прошлом году ускорился до 6,9 % (первый всплеск за семь лет) и остается решающим фактором глобальной экспансии.Более того, Китай рассматривает высокотехнологичные отрасли промышленности, такие как производство электромобилей и солнечных батарей, как шанс возглавить мир, установить стандарты и расширить рынки, которые только-только начинают набирать обороты. Но минимизировать углеродные выбросы в стране - это одно. Победа над мировым потребителем и мечта стать технологической сверхдержавой - совсем другая цель.(Источник: bloomberg.com)...