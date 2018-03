сегодн€ в 09:09—орок лет головокружительного экономического роста превратили итай в крупнейшего в мире углеродного излучател€. Ќо сейчас правительство пытаетс€ изменить это, не нанес€ ущерб экономике, и пытаетс€ использовать свою Ђзеленую политикуї, чтобы стать лидером в технологических инноваци€х.«агр€знение воздуха в итае настолько велико, что в 2015 году независима€ исследовательска€ группа Berkeley Earth подсчитала, что оно спровоцировало 1,6 млн смертей в год в стране.—мог существенно т€желее в северных промышленных провинци€х, таких как Ўаньси, и доминирующем регионе по добыче угл€ и изготовлению стали ’эбэй. “амошние выбросы самые высокий в мире. ћикрочастицы смога представл€ют наибольшую опасность дл€ здоровь€ человека, поскольку непоправимо загр€зн€ют легкие. —мог иногда простираетс€ от ћонголии до ∆елтого мор€, а часто и до ёжной ореи.Ћидеры конгресса за€вили, что увеличат расходы на борьбу с загр€знением до $6,4 млрд (+ 19% по сравнению с предыдущим годом), которые будут потрачены на сокращение выбросов двуокиси серы и оксидов азота на 3%. ѕо их словам, за 5 лет удалось сократить загр€знение воздуха в самых проблемных городах на 50%.—трана стала мировым эмитентом углекислого газа є1, поскольку она стремилась доминировать в мировом экспорте. ѕроцесс, который началс€ несколько дес€тилетий назад, достиг максимального подъема со вступлением ита€ в ¬“ќ в 2001 году.Ѕольше, чем Tesla¬ойна правительства против загр€знени€ воздуха четко сочетаетс€ с другой целью: доминирование в мировой электромобильной промышленности. Elsan Musk Tesla Inc. может быть самым известным именем, но итай €вл€етс€ мировым лидером по продажам EV с 2015 года и стремитс€ к 20 млн годовых продаж к 2025 году.ƒл€ этого он субсидирует производителей и ужесточает регулирование рынка традиционных автомобилей, работающих на ископаемом топливе. ¬ числе бенефициаров BYD Co. числитс€ ”оррен Ѕаффет. онцерн в 2017 году вырос на 67% и продал больше автомобилей, чем Tesla. Goldman Sachs Group Inc. имеет рейтинг покупки акций Geely Automobile Holdings Ltd.√раницы чистой энергии¬о всем мире цены на солнечные панели снижаютс€, что позвол€ет быстрее отказатьс€ от углеродов благодар€ огромным масштабам инвестиций в чистую энергию в итае. Ёто больше, чем в два раза больше, чем в —Ўј. ƒве трети солнечных панелей производ€тс€ в итае, по оценке BNEF, и это место дл€ глобальных лидеров, включа€ JinkoSolar Holding Co. и Yingli Green Energy Holding Co.Ќо итай не останавливаетс€ на достигнутом. ѕомимо ветра и солнечной энергии, он исследует такие экологически чистые энергетические технологии, как водород в качестве альтернативы углю.—ледуйте за деньгами“енденцию к чистой энергии готов поддержать весь мир. BNEF планирует, что глобальные инвестиции в новые мощности по производству электроэнергии превыс€т $10 трлн в период между 2017 и 2040 годами. »з этого следует, что около 72 % будут направл€тьс€ на строительство возобновл€емых источников энергии, которые равномерно распредел€тс€ между ветром и солнечной энергией.”сили€ ита€ по сокращению избыточного промышленного потенциала перекрываютс€ необходимостью очистки окружающей среды. ¬ совокупности эти усили€ оказали значительное вли€ние на цены на сырьевых товарных рынках. ÷ены на уголь, сталь и алюминий взлетели в прошлом году, когда заводы закрылись. ѕод давлением новых правил по ограничению выбросов загр€зн€ющих веществ цены на агрохимию также существенно выросли. — тех пор некоторые рынки несколько оправились, а некоторые - нет.ѕ€ть лет назад в ѕекине прозвучала критика в адрес правительства, к которой подключились даже китайские государственные —ћ». ¬ результате в 2017 году средн€€ суточна€ концентраци€ частиц PM2.5 в столице стала почти на треть ниже, чем в 2015 году.ќграничени€ не заканчиваютс€ исключительно улучшением качества воздуха. итай прекратил принимать судовые грузы с пластиковым и бумажным мусором из других стран, отвеча€ на озабоченность общественности проблемой загр€знени€ окружающей среды.„иновники на всех правительственных уровн€х работают над тем, чтобы привести свои слова в действие. ¬ стране была создана специальна€ полици€, а р€д загр€зн€ющих фабрик закрыли. ƒолжностные лица послушно запретили уголь, что обрекло много районов на холод.Ёкономические реалии’от€ смог был давно признан неизбежным побочным продуктом растущего богатства, пока нет ощущени€, что зелена€ политика подрывает экономику страны. –ост в прошлом году ускорилс€ до 6,9 % (первый всплеск за семь лет) и остаетс€ решающим фактором глобальной экспансии.Ѕолее того, итай рассматривает высокотехнологичные отрасли промышленности, такие как производство электромобилей и солнечных батарей, как шанс возглавить мир, установить стандарты и расширить рынки, которые только-только начинают набирать обороты. Ќо минимизировать углеродные выбросы в стране - это одно. ѕобеда над мировым потребителем и мечта стать технологической сверхдержавой - совсем друга€ цель.(»сточник: bloomberg.com)...