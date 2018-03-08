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В Австрии мужчина с ножом напал на охрану резиденции посла Ирана

В Австрии мужчина с ножом напал на охрану резиденции посла Ирана
Нападавшего застрелили сразу после нападения.

В Вене мужчина, вооруженный ножом, напал на охрану резиденции посла Ирана. Об этом Киевские Ведомости сообщает с ссылкой на УНН.

26-летний австриец был застрелен у резиденции посла Ирана, после того как набросился с ножом на солдат охранявших здание.

Нападение произошло около полуночи по местному времени. Мужчина успел ранить одного из охранников в плечо, прежде чем те использовали против него перцовый спрей. Когда же нападающий не остановился, солдаты начали стрелять. Всего было произведено четыре выстрела. От полученных ран нападавший скончался на месте.

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По словам полиции, мотив нападения еще неизвестен. Охрана всех дипломатических миссий в Вене усиливается...

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