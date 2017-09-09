| | В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет: есть жертвы
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В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет: есть жертвы

В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет: есть жертвы
По последним данным, погибли пять человек.

По меньшей мере пять человек погибли в результате падения вертолета в пролив Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

Вертолет, который пролетал популярным в городе маршрутом для авиа-экскурсий примерно в 7 вечера по местному времени начал резко снижаться и, по описаниям очевидцев, осуществлять аварийную посадку на воду.

Сразу после падения пилот смог выбраться на борт вертолета и начал активно звать на помощь всех окружающих. Практически сразу целый ряд спасательных катеров и судов прибыли на место и начали спасательную операцию, пытаясь найти пассажиров, которые были заблокированы в салоне летательного аппарата. Об этом сообщил на пресс-конференции комиссар Департамента пожарной охраны Нью-Йорка Даниэль Нигро.

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Два человека были объявлены погибшими сразу, сказал Нигро. Смерть еще трех пассажиров была констатирована, по словам представителя Пожарного управления Джеймса Лонга, после доставки пострадавших в ближайшие больницы города.

В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет: есть жертвы

В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет: есть жертвы

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