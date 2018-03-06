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События

В Индии снесли памятник Ленину

В Индии снесли памятник Ленину
Статуя коммунистического вождя была установлена всего 5 лет назад.

В индийском городе Белония, штат Трипура, толпа повалила статую Ленина. Это произошло через два дня после победы народной партии BJP на выборах в Законодательное собрание штата, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

Памятник Ильичу повалили с помощью экскаватора под возгласы традиционного индийского лозунги "Bharat Mata Ki Jai", что переводится как "Славься, Родина-мать!" - пишет издание.

Как сообщается, памятник установили в честь 21-летия правления Компартии Индии в штате Трипура 5 лет назад.

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Выборы в Законодательное собрание штата Трипура состоялись 18 февраля 2018. 3 марта считали результаты. Победу одержали Народная партия Индии (Bharatiya Janata Party) и Фронт коренных народов Трипуры (Иndigenous Peoples Front of Tripura), положив конец 25-летнему правлению Коммунистической (марксистской) партии Индии...

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