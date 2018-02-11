| | Обнаружена потенциально обитаемая планета
Наука

Обнаружена потенциально обитаемая планета

Обнаружена потенциально обитаемая планета
Планетная система K2-155 расположена в созвездии Тельца и удалена от Земли примерно на 200 световых лет.

Орбитальная обсерватория Кеплер обнаружила 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы, одна из которых находится внутри "зоны жизни" и предположительно обладает океанами и земной атмосферой. Об этом говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

"Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", – рассказал Теруюки Хирано из Технологического института Токио.

Открытие было сделано с помощью орбитального телескопа Кеплер. В общей сложности, японским планетологам удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 дней. Практически все из них, как отмечают исследователи, вряд ли могут поддерживать жизнь – по температуре и климату они, скорее всего, напоминают Венеру, а не Землю.

Единственным исключением является система K2-155, расположенная в созвездии Тельца и удаленная от Земли примерно на 200 световых лет. В ней обитает сразу три "суперземли", самая далекая из которых, K2-155d, находится в центральной части "зоны жизни" и, как считают планетологи, похожа по своему климату и гидрологическим условиям на Землю.

Читайте также: Маск анонсировал первые полеты на Марс

Проверить все эти открытия, по словам Хирано, можно будет в самом ближайшем будущем, в конце этого года, когда НАСА запустит на орбиту телескоп TESS, наследник "Кеплера". Он сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, является ли K2-155d полноценной "большой сестрой" Земли или нет...

Еще по теме

Астрономы нашли воду и воздух на ближайших «копиях» Земли

Астрономы нашли воду и воздух на ближайших «копиях» Земли

11-02-2018, 00:34
Читать
Мы не одни во Вселенной: обнаружены 20

Мы не одни во Вселенной: обнаружены 20 "двойников" Земли

2-11-2017, 00:01
Читать
Астрономы открыли три суперземли

Астрономы открыли три суперземли

18-09-2017, 09:15
Читать
Астрономы открыли семь потенциально обитаемых планет - Русская планета

Астрономы открыли семь потенциально обитаемых планет - Русская планета

22-02-2017, 22:00
Читать
НАСА назвало число потенциально обитаемых планет в Млечном Пути

НАСА назвало число потенциально обитаемых планет в Млечном Пути

11-05-2016, 11:48
Читать
NASA представило проект «Земля 2.0»: добро пожаловать

NASA представило проект «Земля 2.0»: добро пожаловать

24-07-2015, 14:23
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail