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Наука

Маск анонсировал первые полеты на Марс

Маск анонсировал первые полеты на Марс
Глава SpaceX рассчитывает на первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Красной планеты, в 2019 году.

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что его корабль для полета на Марс впервые поднимется в воздух в первой половине 2019 года. Об этом он сообщил в ходе сессии вопросов и ответов на ежегодном фестивале технологий и культуры в Остине, штат Техас, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

«Мы строим межпланетный корабль, который сможет совершать короткие полеты, начиная с первой половины следующего года. Хотя иногда установленные мною временные рамки немного Ну вы понимаете», — сказал он со смехом, намекая на появившуюся ранее информацию о том, что SpaceX не успевает запустить глобальный интернет Starlink к 2022 году.

Ожидается, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) будет полностью многоразовой. Полет будет стоить дешевле, чем первоначальные старты Falcon 1, которые Маск оценивал в диапазоне от пяти до шести миллионов долларов. BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек. На низкую опорную орбиту ракета BFR способна вывести 150 тонн.

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В сентябре 2017 года Маск в шутку назвал данный носитель Big Fucking Rocket. Тогда же стало известно о планах SpaceX отправить к 2022 году два грузовика к Марсу, тогда как на 2024-й ожидается сразу четыре миссии — две грузовые и две пилотируемые. Конечной целью SpaceX значится посадка семян для развертывания на Марсе человеческой колонии...

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