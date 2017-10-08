| | Собаки загрызли парня, спасшего от голодных псов незнакомую девушку
События

Собаки загрызли парня, спасшего от голодных псов незнакомую девушку

Еще по теме

В Подмосковье бродячие собаки загрызли 19-летнего парня

В Подмосковье бродячие собаки загрызли 19-летнего парня

Вчера, 16:30
Читать
В Подмосковье собаки загрызли насмерть мужчину

В Подмосковье собаки загрызли насмерть мужчину

Вчера, 10:36
Читать
В Днепре две овчарки едва не загрызли подростка

В Днепре две овчарки едва не загрызли подростка

8-10-2017, 00:50
Читать
ЧП в Харькове: собаки загрызли мужчину

ЧП в Харькове: собаки загрызли мужчину

8-03-2017, 18:42
Читать
Бродячие собаки загрызли школьницу в Дагестане

Бродячие собаки загрызли школьницу в Дагестане

20-02-2017, 01:43
Читать
Трагедия на Донбассе: парня насмерть загрызли собаки

Трагедия на Донбассе: парня насмерть загрызли собаки

22-11-2016, 14:41
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail