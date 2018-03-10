| | Apple РјРѕР¶РµС‚ РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚СЊ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Р№ MacBook СѓР¶Рµ СЌС‚РёРј Р»РµС‚РѕРј
Наука

Apple РјРѕР¶РµС‚ РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚СЊ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Р№ MacBook СѓР¶Рµ СЌС‚РёРј Р»РµС‚РѕРј

РљСѓРїРµСЂС‚РёРЅС†С‹ РёР· Apple РіРѕС‚РѕРІСЏС‚ Рє СЂРµР»РёР·Сѓ РЅРѕРІС‹Р№ MacBook, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РѕРєР°Р¶РµС‚СЃСЏ РґРµС€РµРІР»Рµ РїСЂРµРґС‹РґСѓС‰РµРіРѕ, РЅРѕ РЅРµ СѓСЃС‚СѓРїРёС‚ РµРјСѓ РІ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ. РћР± СЌС‚РѕРј РїРёС€РµС‚ Digitimes.
Apple РјРѕР¶РµС‚ РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚СЊ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Р№ MacBook СѓР¶Рµ СЌС‚РёРј Р»РµС‚РѕРј

РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё РёР· РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРєР°, СЃРµР№С‡Р°СЃ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРё Р·Р°РІРµСЂС€Р°СЋС‚ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РѕР±СЃСѓР¶РґРµРЅРёСЏ С„СѓРЅРєС†РёРѕРЅР°Р»Р°, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рј Р±СѓРґРµС‚ РѕР±Р»Р°РґР°С‚СЊ РіР°РґР¶РµС‚. РћР¶РёРґР°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РЅРѕРІС‹Р№ MacBook Р±СѓРґРµС‚ РёРјРµС‚СЊ СЌРєСЂР°РЅ РІ 13 РґСЋР№РјРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ Р±СѓРґРµС‚ РёРґРµРЅС‚РёС‡РµРЅ РґРёСЃРїР»РµСЋ 13-РґСЋР№РјРѕРІРѕРј MacBook Pro. РќР° РґР°РЅРЅС‹Р№ РјРѕРјРµРЅС‚ СЌС‚Рѕ РІСЃСЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ, РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РѕР±Р»Р°РґР°СЋС‚ РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРєРё.
РћРґРЅР°РєРѕ РѕРЅРё СѓРІРµСЂСЏСЋС‚, С‡С‚Рѕ Р±СЋРґР¶РµС‚РЅРѕСЃС‚СЊ РЅРѕРІРѕРјСѓ MacBook РѕР±РµСЃРїРµС‡Р°С‚ СЌРєСЂР°РЅС‹, РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёРјС‹Рµ РєРѕРјРїР°РЅРёРµР№ LG Display. РџРѕСЌС‚РѕРјСѓ С†РµРЅРЅРёРє РІСЂСЏРґ Р»Рё РїРѕРґРЅРёРјРµС‚СЃСЏ РІС‹С€Рµ 1000 РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ. РўР°РєР¶Рµ СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРѕ MacBook РЅР°С‡РЅС‘С‚СЃСЏ РІ РјР°Рµ СЌС‚РѕРіРѕ РіРѕРґР°, С‡С‚РѕР±С‹ Рє РєРѕРЅС†Сѓ РёСЋРЅСЏ РґРµРІР°Р№СЃР° СЃРјРѕРіР»Рё РїРѕСЃС‚СѓРїРёС‚СЊ РІ РїСЂРѕРґР°Р¶Сѓ.
Р•Р»РёР·Р°РІРµС‚Р° РўСЂСЋС„РµР»СЊ...

Еще по теме

РљР»Р°РІРёР°С‚СѓСЂР° РЅРѕРІС‹С… Apple MacBook РїРµСЂРµСЃС‚Р°РЅРµС‚ Р·Р°Р»Рё ...

РљР»Р°РІРёР°С‚СѓСЂР° РЅРѕРІС‹С… Apple MacBook РїРµСЂРµСЃС‚Р°РЅРµС‚ Р·Р°Р»Рё ...

10-03-2018, 15:25
Читать
Apple РІ 2018 РіРѕРґСѓ РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚ MacBook

Apple РІ 2018 РіРѕРґСѓ РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚ MacBook "РґР»СЏ Р±РµРґРЅС‹С…"

5-03-2018, 16:58
Читать
РќРѕСѓС‚Р±СѓРєРё MacBook РґРµС€РµРІРµСЋС‚ РїРµСЂРµРґ РїСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёРµ ...

РќРѕСѓС‚Р±СѓРєРё MacBook РґРµС€РµРІРµСЋС‚ РїРµСЂРµРґ РїСЂРµР·РµРЅС‚Р°С†РёРµ ...

1-03-2018, 22:45
Читать
Apple Р·Р°РјРµРЅРёС‚ MacBok Air Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Рј РїР»Р°РЅС€РµС‚РѕРј

Apple Р·Р°РјРµРЅРёС‚ MacBok Air Р±СЋРґР¶РµС‚РЅС‹Рј РїР»Р°РЅС€РµС‚РѕРј

25-01-2018, 08:26
Читать
РќРѕРІС‹Р№ В«РїР»Р°РЅС€РµС‚РѕР±СѓРєВ» РѕС‚ Microsoft РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РІ Рґ ...

РќРѕРІС‹Р№ В«РїР»Р°РЅС€РµС‚РѕР±СѓРєВ» РѕС‚ Microsoft РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РІ Рґ ...

18-10-2017, 11:35
Читать
Apple РІРѕР·РѕР±РЅРѕРІРёР»Р° РёС… РїСЂРѕРґР°Р¶Сѓ 15-РґСЋР№РјРѕРІС‹С… MacBoo ...

Apple РІРѕР·РѕР±РЅРѕРІРёР»Р° РёС… РїСЂРѕРґР°Р¶Сѓ 15-РґСЋР№РјРѕРІС‹С… MacBoo ...

11-10-2017, 17:15
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail