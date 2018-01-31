| | В«РњРµРіР°С„РѕРЅВ» СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РёР·РјРµРЅРёС‚ С‚Р°СЂРёС„С‹ РґР»СЏ Р°Р±РѕРЅРµРЅС‚РѕРІ РёР· Р РѕСЃСЃРёРё
Наука

В«РњРµРіР°С„РѕРЅВ» СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РёР·РјРµРЅРёС‚ С‚Р°СЂРёС„С‹ РґР»СЏ Р°Р±РѕРЅРµРЅС‚РѕРІ РёР· Р РѕСЃСЃРёРё

РўРµР»РµРєРѕРјРјСѓРЅРёРєР°С†РёРѕРЅРЅР°СЏ РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ В«РњРµРіР°С„РѕРЅВ» Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ РёР·РјРµРЅСЏРµС‚ С‚Р°СЂРёС„РЅСѓСЋ СЃРµС‚РєСѓ В«Р’РєР»СЋС‡Р°Р№СЃСЏВ». РђРєС†РµРЅС‚ РїРµСЂРµРЅРѕСЃРёС‚СЃСЏ СЃ РіРѕР»РѕСЃРѕРІРѕР№ СЃРІСЏР·Рё РЅР° СЂР°Р·РІРёС‚РёРµ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚-СЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёР№.
В«РњРµРіР°С„РѕРЅВ» СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РёР·РјРµРЅРёС‚ С‚Р°СЂРёС„С‹ РґР»СЏ Р°Р±РѕРЅРµРЅС‚РѕРІ РёР· Р РѕСЃСЃРёРё

РўСЂР°РЅСЃС„РѕСЂРјР°С†РёРё РѕР¶РёРґР°СЋС‚ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ 12 РјР°СЂС‚Р°. РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»РµР№ В«РњРµРіР°С„РѕРЅР°В», Р°Р±РѕРЅРµРЅС‚С‹ РїРѕР»СѓС‡Р°С‚ РЅРѕРІС‹Рµ РїРµСЂСЃРїРµРєС‚РёРІС‹. РџРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ Facebook Messenger, Telegram, В«РўР°Рј-РўР°РјВ», Snapchat С‚РµРїРµСЂСЊ РјРѕР¶РЅРѕ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅРѕ. РўР°СЂРёС„ В«РЎРјРѕС‚СЂРёВ» СЃС‚Р°Р» РЅР° 21% РґРµС€РµРІР»Рµ, С‡РµРј РїСЂРµР¶РґРµ. Р’ Р±РѕР»РµРµ РґРѕСЂРѕРіРёС… РїР°РєРµС‚Р°С… РїРѕСЏРІРёР»СЃСЏ Р±РµСЃРїР»Р°С‚РЅС‹Р№ РґРѕСЃС‚СѓРї Рє РєР°СЂС‚РёРЅР°Рј РІ В«РђРјРµРґРёР°С‚РµРєРµВ».
РљРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС‚С‹ В«РњРµРіР°С„РѕРЅР°В» РїРѕРєР° РЅРµ РєРѕРјРјРµРЅС‚РёСЂСѓСЋС‚ РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏ РІ С‚Р°СЂРёС„Р°С… СЌС‚РѕР№ РєРѕРјРїР°РЅРёРё. Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ РїСЂРµРґРїРѕР»Р°РіР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РњРўРЎ, В«Р’С‹РјРїРµР»РєРѕРјВ» Рё РїСЂРѕС‡РёРµ РєРѕРјРјСѓРЅРёРєР°С†РёРѕРЅРЅС‹Рµ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё РґРѕР»Р¶РЅС‹ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РѕС‚РІРµС‚РЅС‹Р№ С…РѕРґ, РґР°Р±С‹ РїСЂРёРІР»РµС‡СЊ РІРЅРёРјР°РЅРёРµ РєР»РёРµРЅС‚РѕРІ. РќР° СЌС‚РѕРј РїСЂРёРЅС†РёРїРµ Р·РёР¶РґРµС‚СЃСЏ СЂС‹РЅРѕС‡РЅР°СЏ Р±РѕСЂСЊР±Р° С„РёСЂРј.
Р”РѕРјР±СЂРѕРІСЃРєРёР№ РЎРµСЂРіРµР№ ...

Еще по теме

Р‘СЂРёС‚Р°РЅС†С‹ Р·Р°СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°СЋС‚ РЅР° РІС‚СѓР»РєР°С… РѕС‚ РёСЃРїРѕ ...

Р‘СЂРёС‚Р°РЅС†С‹ Р·Р°СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°СЋС‚ РЅР° РІС‚СѓР»РєР°С… РѕС‚ РёСЃРїРѕ ...

31-01-2018, 22:20
Читать
РЎР±РµСЂР±Р°РЅРє РіРѕС‚РѕРІ РїРѕРєРёРЅСѓС‚СЊ СЂС‹РЅРѕРє POS-РєСЂРµРґРёС‚РѕР ...

РЎР±РµСЂР±Р°РЅРє РіРѕС‚РѕРІ РїРѕРєРёРЅСѓС‚СЊ СЂС‹РЅРѕРє POS-РєСЂРµРґРёС‚РѕР ...

10-10-2017, 19:40
Читать
РЎР±РµСЂР±Р°РЅРє Р·Р°РїСѓСЃРєР°РµС‚ РґР»СЏ РєР»РёРµРЅС‚РѕРІ Р±РµСЃРїР»Р°С‚Р ...

РЎР±РµСЂР±Р°РЅРє Р·Р°РїСѓСЃРєР°РµС‚ РґР»СЏ РєР»РёРµРЅС‚РѕРІ Р±РµСЃРїР»Р°С‚Р ...

25-09-2017, 23:35
Читать
В«РњРµРіР°Р¤РѕРЅВ» РґР°СЂРёС‚ С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР°Рј РїР»Р°РЅС€РµС‚С‹, Р° СЂР ...

В«РњРµРіР°Р¤РѕРЅВ» РґР°СЂРёС‚ С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР°Рј РїР»Р°РЅС€РµС‚С‹, Р° СЂР ...

28-08-2017, 13:20
Читать
Tele 2 СЃРѕРѕР±С‰РёР»Р° Рѕ Р·Р°РїСѓСЃРєРµ 4G РІ Р СЏР·Р°РЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р° ...

Tele 2 СЃРѕРѕР±С‰РёР»Р° Рѕ Р·Р°РїСѓСЃРєРµ 4G РІ Р СЏР·Р°РЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р° ...

12-08-2017, 00:50
Читать
В«РњРµРіР°С„РѕРЅВ» РѕР±СЂР°С‚РёР»СЃСЏ РІ Р¤РђРЎ СЃ С…РѕРґР°С‚Р°Р№СЃС‚РІРѕРј ...

В«РњРµРіР°С„РѕРЅВ» РѕР±СЂР°С‚РёР»СЃСЏ РІ Р¤РђРЎ СЃ С…РѕРґР°С‚Р°Р№СЃС‚РІРѕРј ...

15-07-2017, 04:30
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail