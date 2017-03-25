| | Ученые поделились советами по питанию для курильщиков
Здоровье

Ученые поделились советами по питанию для курильщиков

Еще по теме

Ученые: большинство курильщиков являются малообеспеченными

Ученые: большинство курильщиков являются малообеспеченными

25-03-2017, 15:22
Читать
Ученые удивились результатам исследования пациентов с ХОБЛ и курильщиков

Ученые удивились результатам исследования пациентов с ХОБЛ и курильщиков

22-03-2017, 09:38
Читать
Ученые заявили, что овощи и фрукты вредны для курильщиков

Ученые заявили, что овощи и фрукты вредны для курильщиков

20-02-2017, 11:45
Читать
Ученые: Овощи и фрукты опасны для курильщиков

Ученые: Овощи и фрукты опасны для курильщиков

20-02-2017, 11:27
Читать
Ученые доказали пользу нурофена для курильщиков

Ученые доказали пользу нурофена для курильщиков

8-12-2016, 17:22
Читать
Ученые: Вейпинг сможет улучшить дыхание курильщиков, страдающих астмой

Ученые: Вейпинг сможет улучшить дыхание курильщиков, страдающих астмой

20-08-2016, 14:09
Читать
Здоровье

Редактор раздела Здоровье
Написать на e-mail