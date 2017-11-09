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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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В Ростове началось производство новых вертолетов Ми-28УБ
Путину в Краснодаре показали гибрид пшеницы и ржи
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Дональд Трамп публично похвалил жену за стойкость и достоинство на фоне скандалов с его изменами
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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