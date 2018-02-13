В Киеве продолжают демонтировать МАФы

В Киеве проходит очередной демонтаж МАФов возле ТЦ Украина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ukranews.com.
В сообщении сказано, что снос идет со стороны скоростного трамвая. "Все проходит довольно мирно: приехал благоустройство с полицией, показали документы и дали время вывезти товар", - отмечается в сообщении.
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