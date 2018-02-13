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События

В Киеве продолжают демонтировать МАФы

В Киеве продолжают демонтировать МАФы
Владельцев МАФов попросили освободить помещения.

В Киеве проходит очередной демонтаж МАФов возле ТЦ Украина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ukranews.com.

В сообщении сказано, что снос идет со стороны скоростного трамвая. "Все проходит довольно мирно: приехал благоустройство с полицией, показали документы и дали время вывезти товар", - отмечается в сообщении.

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На Майдане Незалежности в Киеве начали сносить МАФы. После демонтажа МАФов Киев проведет ремонт в переходе на Майдане Незалежности. Также на Борщаговке начали сносить огромный МАФ-ресторан, который "вырос" из сигаретного ларька...

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