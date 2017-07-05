В Минкомсвязи прокомментировали разное положение Крыма на картах Google

В Минкомсвязи назвали двойной игрой разное расположение Крыма на карте Google, и призвали не обращать на это внимание.Николай Никифоров, руководитель Минкомсвязи РФ, сегодня в Крыму встретился с главой республики Сергеем Аксеновым, где анонсировал развитие сети базовых станций на полуострове. В Симферополе на пресс-конференции журналисты сообщили, что ряд интернет-ресурсов относят Крым к Украине, а крымские провайдеры определяются украинскими. В связи с этим пользователи Сети довольно часто видят украинскую рекламу на товары и услуги. На это Никифоров ответил, что данная известная история тянется уже давно, и связана с функционированием сервиса Google-карты. По его словам, руководство компании ведет двойную игру, и если посмотреть на карту в Украине, то Крым будет иметь одну принадлежность, а на территории России картина будет совсем другой. Министр призвал не обращать внимания на эту ситуацию.А вот с провайдерами он пообещал разобраться, сказав, что возможно регистрация операторов в новых автономных системах поможет исправить положение...