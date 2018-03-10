| | Бывший боец ВСУ опубликовал видео, как он оплевал российского журналиста в Вероне
Политика

Бывший боец ВСУ опубликовал видео, как он оплевал российского журналиста в Вероне

Бывший военнослужащий ВСУ Валерий Ананьев, участвовавший в карательных операциях на Донбассе, опубликовал в Сети видео, на котором он плюнул в российского журналиста Артема Шейнина, повстречавшегося ему на улице итальянской Вероны. Судя по всему, украинец гордится своим поступком.
Бывший боец ВСУ опубликовал видео, как он оплевал российского журналиста в Вероне

Ананьев на улице Вероны пристал к Шейнину с обвинениями в «разжигании войны» на Донбассе и смерти своих «побратимов» во время так называемой антитеррористической операции. При этом украинец очень жалел, что встретил россиянина в европейском городе, а не на Украине, где не раздумывая отрезал бы ему голову. Шейнин держался до последнего, резонно заметив, что это Киев развязал войну против своих граждан.
                            
После этого Ананьев плюнул в Шейнина. Российского журналиста удержала от ответных действий его спутница. Позднее, бывший военнослужащий успел дать множество интервью украинским СМИ, где он также заявлял, что обязательно бы убил российского «пропагандиста», если бы не строгие европейские законы...[/media]

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