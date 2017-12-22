| | Эксперт прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России
Политика

Эксперт прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России

Эксперт из Института стратегический исследований Никита Данюк прокомментировал решение Европейского союза продлить экономические и политические санкции против России. По мнению аналитика, «первую скрипку» здесь играет Вашингтон, а не Брюссель.
Эксперт прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России

По мнению эксперта, страны Европейского союза давно потеряли свою самостоятельность и следуют указаниям из США. Несмотря на то, что Вашингтон намного дальше от реалий, происходящих в Российской Федерации и Европе. Например, ситуация вокруг Украины, как показывает практика, абсолютно неизвестна американским политикам.
В Брюсселе хорошо понимают, что Россия не является стороной конфликта между Киевом и республиками Донбасса. Между тем, Евросоюз вопреки логике продлевает санкции, ссылаясь именно на непосредственное участие Москвы. Данюк уверен, что ждать снятия санкций в ближайшие годы не стоит. Хотя ряд европейских корпораций и бизнесменов выступают против них. Поэтому России нужно использовать ситуацию и активно развивать собственные мощности...

Еще по теме

ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

22-12-2017, 12:51
Читать
Санкции ЕС против России обрадовали главу Украины - Русская планета

Санкции ЕС против России обрадовали главу Украины - Русская планета

28-06-2017, 18:50
Читать
Евросоюз продлил санкции против России - Русская планета

Евросоюз продлил санкции против России - Русская планета

22-06-2017, 21:35
Читать
В ЕС договорились продлить санкций против России до середины 2017 года

В ЕС договорились продлить санкций против России до середины 2017 года

16-12-2016, 10:52
Читать
Послы ЕС решили продлить санкции против России на полгода

Послы ЕС решили продлить санкции против России на полгода

21-06-2016, 14:40
Читать
Евросоюз намерен продлить санкции против России на полгода

Евросоюз намерен продлить санкции против России на полгода

9-11-2015, 11:44
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail